Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremde acı tablo her geçen dakika daha da ağırlaşıyor. 10 ili vuran felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 873'e, yaralı sayısı ise 62 bin 937'ye yükseldi. Vatandaşlar ise Şanlıurfa can kaybı son durum ne? Şanlıurfa arama çalışmaları bitti mi? Şanlıurfa kaç kişi öldü? sorularını araştırıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler Hatay, Kilis, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır olmak üzere 10 ilimizde büyük hasara yol açtı. Depremlerin ardından çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybederken, enkaz bölgelerindeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Peki, Şanlıurfa can kaybı son durum ne? Şanlıurfa arama çalışmaları bitti mi? Şanlıurfa kaç kişi öldü?

ŞANLIURFA CAN KAYBI SON DURUM NE?

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında 10 ilimizde yıkım meydana geldi. AFAD, depremden etkilenen Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Açıklamada, "Ekiplerimiz çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk ediliyor." denildi. Tüm gözler deprem bölgesinden gelecek güzel haberlere çevrilmişken AFAD, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı. Duyuruda, "Ekiplerimiz, Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Şanlıurfa'daki arama kurtarma Ekiplerimiz ivedilikle çalışmaların devam ettiği diğer illerimize sevk edilmiştir." denildi.

Şanlıurfa'da kentin simgesi olan tarihi Balıklıgöl'deki Rızvaniye Camisi'nin minaresi ve revaklarında deprem nedeniyle yıkılmalar oldu. Balıklıgöl'ün temiz ve berrak suyu ise yaşanan deprem felaketinin ardından çamur rengine döndü. Gölde balıkların yüzeye çıkmadığı görüldü.