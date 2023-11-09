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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahallelerde Yol Yapım Çalışmalarına Devam Ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale ilçesinde kırsal mahallelerde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesi için alt temel, stabilize, menfez ve asfalt çalışmaları yapıyor. Bakacak, Bilece, Akkeçi, Geçittepe, Mesudiye, Obalı ve Aşağı Çinpolat güzergahlarında sathi kaplama asfalt çalışmaları tamamlandı.