Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezlerinde Kadınlara İstihdam Fırsatı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın Destek Merkezlerinde, kadınlara eğitimin yanı sıra istihdama yönelik imkanlar sağlanıyor. Merkezde eğitimlerini tamamlayan kadınlar, kendi işyerinin sahibi oluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan 34 Kadın Destek Merkezinde kadınlara yönelik düzenlenen kurslar devam ediyor. Bacasız fabrika misali verilen eğitimleri başarıyla tamamlayan kadınlar, kendi işyerinin patronu oluyor. Mehmet Akif Ersoy Kadın Kültür ve Eğitim Merkezinde açılan birçok branştaki kurslara kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Özellikle yaz döneminde kadınların daha da yoğun ilgi gösterdiği merkezde kadınlar, el işi becerilerinin yanı sıra dikiş nakış ve kuaför eğitimlerini tamamlayarak kendi işyerlerini açıyor. Mehmet Akif Ersoy Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi sorumlusu Fatma Polat, kadınlara yönelik açılan kurslarda eğitimin yanı sıra istihdam imkanlarının da sunulduğunu söyledi. Mehmet Akif Ersoy Kadın Kültür ve Eğitim Merkezindeki kurslara katılan kadınlar, desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA