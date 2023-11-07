Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Birecik'te Canlı Hayvan Pazarı İnşaatını Tamamladı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik ilçesinde 25 dönüm üzerinde yapımına başlanılan canlı hayvan pazarında çalışmalar sona gelindi. Hayvan pazarında büyükbaş ve küçükbaş padoklar, idari bina, mescit ve veteriner odası bulunuyor. Ayrıca hayvan alım satımının sağlıklı koşullarda gerçekleşmesi için gerekli imkanlar sağlanacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Birecik ilçesinde 25 dönüm üzerinde yapımına başlanılan canlı hayvan pazarında çalışmalar sona gelindi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı koordinasyonda Birecik ilçesinde yapımına başlanılan canlı hayvan pazarında çalışmalar devam ediyor.

25 dönüm alanda kurulan hayvan pazarında, 3 bin 450 metrekare büyükbaş padoklar, 5 bin 150 metrekare 2 adet küçükbaş padoklar, idari bina, mescit ve veteriner odası yer alıyor.

Ayrıca hayvan pazarında, hayvan alım satımının sağlıklı koşullarda gerçekleşmesi için gerekli imkanlar sağlanacak.