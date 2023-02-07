6 Şubat Salı günü Şanlıurfa depremi sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Şanlıurfa Belediye Başkanı merak konusu oldu. Peki, Şanlıurfa Belediye Başkanı kim? Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? Şanlıurfa Belediyesi hangi partiden?

ŞanlıurfaBelediye Başkanı son günlerde yaptığı açıklama ve yorumlarla dikkatleri çekiyor. Deprem gündemi ile ilgili açıklamaları vatandaşların ilgisini çekerken ŞanlıurfaBelediye Başkanı kim? Zeynel Abidin Beyazgül kimdir? ŞanlıurfaBelediyesi hangi partiden araştırıldı.

ŞANLIURFABELEDİYE BAŞKANI ZEYNEL ABİDİN BEYAZGÜL KİMDİR?