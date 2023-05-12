Şanlıurfa Balıklıgöl'ünde güçlendirme ve restorasyon çalışmaları tamamlandı

Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklıgöl'de deprem ve sel felaketleri sonrası çamur rengini alan suyun rengi normale döndü. Göl ve çevresinde başlayan güçlendirme ile restorasyon çalışmalarında da sona gelindi.

ŞANLIURFA'nın simgesi olan Balıklıgöl'de deprem ve sel felaketleri sonrası çamur rengini alan suyun rengi normale döndü. Göl ve çevresinde başlayan güçlendirme ile restorasyon çalışmalarında da sona gelindi.

Kahramanmaraş merkezli depremler ve ardından meydana gelen sel felaketlerinin etkilediği Şanlıurfa'da, kentin simgesi Balıklıgöl'ün suyunun rengi çamura döndü ve bazı noktalarında hasar oluştu. Tahliye ve temizleme çalışmaları ile suyun yeniden berrak halini aldığı Balıklıgöl'de, Şanlıurfa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından başlatılan güçlendirme ve restorasyon çalışmaları, hayatın normale dönmesiyle hızlandı. Güçlendirme ve restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelinirken, daha önce numaralandırılarak sökülen revak taşları, yeniden yerine monte edilmeye başlandı. Fore kazık yöntemiyle zemin güçlendirmesi yapılan ve tahliye kanalı yenilenen Balıklıgöl'e, balıkların herhangi bir sorun yaşamaması için sürekli temiz oksijen pompalanıyor.

Turizm sezonunda herkesi beklediklerini ve kentin iki büyük felaket atlatmasına rağmen ziyaretçi sayısının artmasını hedeflediklerini belirten Beyazgül, "Şanlıurfa iki büyük felaket geçirdi. Geçen yıl turizmde bu sezon nasıldıysa şimdide aynı seviyededir. Şu anda şehrimiz normalleşti ve herhangi bir tereddüt yaşanmıyor. Bu olumlu durumların turizme yansımasını bekliyoruz" dedi.