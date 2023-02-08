Şanlıurfa az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Şanlıurfa'da deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Şanlıurfa deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Şanlıurfa deprem mi oldu? Bugün Şanlıurfa merkezli deprem oldu mu? Şanlıurfa yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

Bugün Şanlıurfa merkezli deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Şanlıurfa deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Şanlıurfa deprem kaç şiddetinde oldu? Şanlıurfa yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

ŞANLIURFA MERKEZLİ DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte son depremler listesi:



