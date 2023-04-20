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Sankon ve Geskon, Deprem Bölgesindeki Gençler İçin Burs Çalışmasına Başladı

Sankon ve Geskon, Deprem Bölgesindeki Gençler İçin Burs Çalışmasına Başladı

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Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Hilal Amil, deprem bölgesindeki gençlerin eğitim hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Başkan Yardımcısı Hilal Amil, deprem bölgesindeki gençlerin eğitim hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

GESKON Genel Başkan yardımcısı Hilal Amil  bugün yaptığı yazılı açıklamada; 6 çŞubat depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Adana ve Elazığ'da çocuk ve gençler için burs çalışmalarına başladıklarını belirtti. Hilal Amil "Bu konuda GESKON ve Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) işbirliği yapacaktır" dedi.

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Kaynak: ANKA / Güncel

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