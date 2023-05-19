Sankon, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Kutladı

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Şener Koçak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Şener Koçak, konfederasyon adına yayınladığı yazılı mesajda; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Koçak'ın mesajı şöyle:

"19 Mayıs 1919 tarihi, milletimizin Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, işgal devletlerine karşı bağımsızlık ateşini yaktığı zaferin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına uzanan sürecin başlangıcıdır. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız 19 Mayıs tarihi, hem milli mücadelemizin silinmez bir hatırası, hem de bağımsızlık ateşiyle yanan nesillerin en büyük ilham kaynağıdır. 19 Mayıs bize, özgürlüğümüze, bağımsızlığımıza, egemenliğimize yönelen tehditlere karşı sürekli diri, uyanık ve teyakkuzda olmayı, her daim tazelenen bir genç tavrına bürünmeyi hatırlatır. İşte bu nedenle, 19 Mayıs'ın gençlere armağan edilmiş bir bayram olması manidardır.

19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basmasıyla Milli Mücadele ruhunun tüm yurda yayılmasının 104. yılında milletimizin ve ülkemizin geleceği olan gençlerimizin ve tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı"nı en içten dileklerimle kutluyorum."