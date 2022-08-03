Sanko Üniversitesi taban puanları 2022 yılında da her sene olduğu gibi değişmekte. Sanko Üniversitesi'nde lisans/önlisans eğitimlerini almak isteyen üniversite adayları tercih listelerini hazırlamadan önce Sanko Üniversitesi taban puanları 2022'de kaç merak ediyor. İşte, Sanko Üniversitesi taban puanları....

SANKO ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

Sanko Üniversitesi taban puanları, bölümlerin kontenjanları, yerleşme ve kayıt istatistiklerinin yanı sıra yerleşenler hakkında bilgiler YÖK'ün sitesinde yer almaktadır.

Sanko Üniversitesi bölümleri taban puanları için tıklayınız.

SANKO ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

SANKO ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Sanko Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Gaziantep'in en merkezi noktalarından birinde yer alan SANKO Üniversitesi merkez yerleşkesi, üniversite ana binası, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden oluşmaktadır.

Üniversite ana binası fiziksel şartları, teknolojisi, akademik ve idari kadro ile öğrencilerin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Ana binanın hemen yanında yer alan, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Türkiye'nin en donanımlı özel hastanelerinden biridir.

SANKO Üniversitesi akademik, idari kadrosu ve öğrencileri sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri için; SANKO Üniversitesi Kültür Evi ile Özel SANKO Okulları bünyesinde yer alan Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nden yararlanabilmektedir.