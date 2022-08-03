Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. Sanko Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında Sanko Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

SANKO ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

Sanko Üniversitesi, 2013 yılında Gaziantep'te eğitime başlamış olan bir vakıf üniversitesidir. Üniversite, Tıp ve Sağlık Bilimleri fakülteleri bünyesinde eğitim sunan Türkiye'deki ilk tematik üniversitedir.

SANKO ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

SANKO ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Sanko Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Gaziantep'in en merkezi noktalarından birinde yer alan SANKO Üniversitesi merkez yerleşkesi, üniversite ana binası, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden oluşmaktadır.

Üniversite ana binası fiziksel şartları, teknolojisi, akademik ve idari kadro ile öğrencilerin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Ana binanın hemen yanında yer alan, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Türkiye'nin en donanımlı özel hastanelerinden biridir.

SANKO Üniversitesi akademik, idari kadrosu ve öğrencileri sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri için; SANKO Üniversitesi Kültür Evi ile Özel SANKO Okulları bünyesinde yer alan Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nden yararlanabilmektedir.