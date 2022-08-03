Sanko Üniversitesi Burs İmkanları

Sanko Üniversitesi burs olanakları var mı merak ediliyor. Üniversite tercihlerinde öğrencilerin en önem verdiği kriterlerden birisi de burs olanaklarıdır. SankoÜniversitesi de burs imkanları bakımından en çok merak edilen üniversiteler arasında yer alıyor. İşte SankoÜniversitesi burs imkanları hakkında bilgiler...

SANKO ÜNİVERSİTESİ BURS İMKANLARI

Sanko Üniversitesi tarafından burs imkanları ile ilgili verilen bilgiler şu şekildedir:

1. Şehit ve Gazi çocuklarına durumlarını belgelendirme şartıylaeğitim öğretim ücretinden % 50 (yüzde elli) indirim yapılacaktır.

2. Üniversite tercihinde SANKO Üniversitesini birinci sıradan tercih eden öğrenciler sadece ilk yıl için % 10 (yüzde on) eğitim ücreti indiriminden faydalanabilir.

3. SANKO Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören kardeş öğrencilerden, ikinci ve daha sonraki her kardeş % 10 (yüzde on)kardeş indiriminden faydalanabilir.

4. Bir sonraki yıl için belirlenmiş olan öğrenim ücretlerinin Ağustos ayından önce peşin ödenmesi durumunda % 5 ( yüzde beş ) ücret indirimi uygulanacaktır.

SANKO ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

SANKO ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Sanko Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Gaziantep'in en merkezi noktalarından birinde yer alan SANKO Üniversitesi merkez yerleşkesi, üniversite ana binası, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden oluşmaktadır.

Üniversite ana binası fiziksel şartları, teknolojisi, akademik ve idari kadro ile öğrencilerin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Ana binanın hemen yanında yer alan, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Türkiye'nin en donanımlı özel hastanelerinden biridir.

SANKO Üniversitesi akademik, idari kadrosu ve öğrencileri sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri için; SANKO Üniversitesi Kültür Evi ile Özel SANKO Okulları bünyesinde yer alan Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nden yararlanabilmektedir.