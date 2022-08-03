Sanko Üniversitesi bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercih döneminin başlaması ile birlikte üniversite adayları üniversitelerin bölümlerini araştırmaya başladı. Sanko Üniversitesi bölümleri de en çok araştırılan üniversiteler arasında yer aldı. İşte, Sanko Üniversitesi lisans/önlisans bölümleri haberimizde...

SANKO ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ

Beslenme ve Diyetetik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (%25 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)

Tıp (%25 İndirimli) (Tıp Fakültesi (%25 İndirimli))

Tıp (Burslu) (Tıp Fakültesi (Burslu))

Tıp (Ücretli) (Tıp Fakültesi (Ücretli))

SANKO ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA BİLGİLER

Sanko Üniversitesi tarafından üniversite hakkında paylaşılan bilgiler:

Gaziantep'in en merkezi noktalarından birinde yer alan SANKO Üniversitesi merkez yerleşkesi, üniversite ana binası, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nden oluşmaktadır.

Üniversite ana binası fiziksel şartları, teknolojisi, akademik ve idari kadro ile öğrencilerin akademik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Ana binanın hemen yanında yer alan, SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi Türkiye'nin en donanımlı özel hastanelerinden biridir.

SANKO Üniversitesi akademik, idari kadrosu ve öğrencileri sosyal, sportif ve kültürel faaliyetleri için; SANKO Üniversitesi Kültür Evi ile Özel SANKO Okulları bünyesinde yer alan Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nden yararlanabilmektedir.