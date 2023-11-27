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Sanki Premier Lig! 6 gollü çılgın maçta kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, iki kez geriye düştüğü karşılaşmada Sivasspor ile 3-3 berabere kaldı. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile çıktığı 5 maçta henüz mağlubiyet yüzü görmedi.