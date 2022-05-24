Saniye kimdir? Saniye'nin gerçek adı nedir? Mert Kaya kaç yaşında, nereli? - Haberler

Saniye kimdir, Saniye'nin gerçek adı nedir sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Twitch'te sohbet videolarıyla geniş takipçi kitlesine ulaşan Saniye, satranç oynuyor, TikTok videoları izleyip yorumluyor ve daha pek çok eğlenceli içerik sunuyor. İşte Saniye adıyla bilinen Mert Kaya hakkında araştırılan başlıklar...

SANİYE KİMDİR?

Twitch, Youtube ve diğer sosyal medya uygulamalarını Saniye ismiyle kullanan Mert Kaya, uzun süre Mersin'de yaşamıştır sonrasında ise Sakarya'ya taşınmıştır. Yayınlarını ortalama 5 bin kişi izlemektedir.

İzmir'de üniversite eğitimine devam eden Mert Kaya, aktif olarak yaklaşık 6 yıldır içerik üretiyor. İlk videoları ise 100 saniyede Minecraft gibi içeriklerden oluşmaktaydı. Bu içeriklerde oldukça hızlı konuşması ve eğlenceli kurgusu çok beğenilmişti.

19 Nisan 2016 yılında Youtube'a katılan Saniye'nin toplam 146.591.315 görüntülemesi vardır. Videolarını Twitch yayınlarında Elraenn, Kendine Müzisyen, Pqueen gibi pek çok yayıncı da izlemektedir ve desteklemektedir.

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