Sanica halka arz ne zaman? Sanica halka arz kodu ne? Sanica halka arz fiyatı ne kadar? Sanica ne zaman borsada işlem görecek? Sanica kaç lot veriyor?
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Geçtiğimiz günlerde Alfa Solar'ın halka arz edilmesinin ardından şimdi de gündemde Sanica ısı yer alıyor. Vatandaşlar Sanica halka arz ne zaman? Sanica halka arz kodu ne? Sanica halka arz fiyatı ne kadar? sorularına yanıt arıyor. Merak edilenler arasında yer alan Sanica halka arz ne zaman? Sanica halka arz kodu ne? Sanica halka arz fiyatı ne kadar? sorularının cevabı haberimizde yer alıyor.
Sanica halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Geçen günlerde Alfa Solar halka arz edilmişti, şimdi ise gündemde Sanica ısı yerini alıyor. Sanica halka arz ne zaman? Sanica halka arz kodu ne? Sanica halka arz fiyatı ne kadar? soruları ise merak edilenler arasında. İşte merak edilenler...
Sanica ısı halka arz tarihi 15-16-17-18 Kasım olarak belirlendi.
Sanica ısının halka arz kodu SNICA oldu.
24 Kasım'da borsada işlem göreceği tahmin ediliyor. Halka arz sonuçlarının ise 21 Kasım'da sonuçlanması tahmin ediliyor.
1 TL nominal değerli payın halka arz fiyatı 20,03TL olarak açıklandı.
Sanica ısı, 40,000,000 Lot veriyor. Tüm payların satılması halinde halka arz büyüklüğü 801.200.000 TL olacak.
Sabit fiyat ile talep toplanacak. Oransal dağıtım olacak.