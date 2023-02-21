Şanghay Takibi konusu ne? Şanghay Takibi oyuncu kadrosu! Şanghay Takibi hangi yıl, nerede çekildi?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Şanghay Takibi filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Şanghay Takibi filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Şanghay Takibi konusu ne? Şanghay Takibi oyuncuları kimler? Şanghay Takibi hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Şanghay Takibi, Charles Martin'in yönettiği ve Orlando Bloom, Leo Wu, Simon Yam, Hannah Quinlivan ve Lynn Hung'un yer aldığı bir oyuncu kadrosuyla İngiliz-Çin aksiyon gerilim filmdir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Şanghay Takibi filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Şanghay Takibi konusu ne? Şanghay Takibi oyuncuları kimler? Şanghay Takibi hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

ŞANGHAY TAKİBİ KONUSU NE?

Mahvolmuş bir özel güvenlik ajanı olan Danny Stratton'a değerli bir Çin antikasını Şangay'ın dışına götürmek için ender bir fırsat verilir, ancak yolda pusuya düşürülür. Sevdiği kadının güvenliği tehlikede olan Danny, korkunç bir komplo çözülmeye başlarken onu kurtarmak için Güvenlik Yönetimi Eylem Kurtarma Ekibi üyeleriyle birlikte çalışmak zorundadır.

ŞANGHAY TAKİBİ OYUNCU KADROSU!

Orlando Bloom: Danny Stratton

Hannah Quinlivan: J. Jae Anh

Simon Yam: Mach Ren

DingDong Tang: Leo Wu

Lynn Hung: Ling Mo rolünde.

Jing Liang: Yen olarak

yanneng shi

Rong Chang

Da Ying

Tom Price Ciem olara