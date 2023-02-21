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Şanghay Takibi filmi nerede çekildi? Şanghay Takibi filmi sonu nasıl bitiyor?

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Şanghay Takibi filmi nerede çekildi? Şanghay Takibi filmi sonu nasıl bitiyor?

Yönetmenliğini Charles Martin'in yaptığı 'Şanghay Takibi' filminin oyuncu kadrosunda; Orlando Bloom, Hannah Quinlivan, Lei Wu, Simon Yam gibi isimler yer alıyor. Peki, Şanghay Takibi filmi nerede çekildi? Şanghay Takibi filmi sonu nasıl bitiyor?

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Hakkındaki suç iddialarından aklanmış özel bir güvenlik görevlisi, Şanghay'dan gelen değerli antikaları korumak amacıyla özel bir güvenlik ekibine katılır. Fakat yolda beklenmedik bir anda pusuya düşerler. Şimdi hayatları pahasına antikaları korumak zorundadırlar. Peki, Şanghay Takibi filmi nerede çekildi? Şanghay Takibi filmi sonu nasıl bitiyor?

Şanghay Takibi FİLMİ SONU NASIL BİTİYOR?

Hakkındaki suç iddialarından aklanmış özel bir güvenlik görevlisi, Şanghay'dan gelen değerli antikaları korumak amacıyla özel bir güvenlik ekibine katılır. Fakat yolda beklenmedik bir anda pusuya düşerler. Şimdi hayatları pahasına antikaları korumak zorundadırlar.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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