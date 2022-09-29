Sanem Babi kimdir? Sanem Babi kaç yaşında, nereli? Sanem Babi hayatı ve biyografisi!
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Gelsin Hayat Bildiği Gibi izisinde Aylin karakterini canlandıran Sanem Babi'nin hayatı merak edildi. Peki, Sanem Babi kimdir? Sanem Babi kaç yaşında, nereli? Sanem Babi hayatı ve biyografisi nedir?
Serap Hatipoğlu oyunculuk ajansına kayıtlı olan Sanem Babi, oyunculuğa 2014 yılında Karışık Kaset filmiyle başlamış. Peki, Sanem Babi kimdir? Sanem Babi kaç yaşında, nereli? Sanem Babi hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
SANEM BABİ KİMDİR?
Sinema ve dizi film oyuncusu. 1999, İstanbul doğumlu. 170 cm boyunda ve 52 kg. Haliç Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur.
Serap Hatipoğlu oyunculuk ajansına kayıtlı olan Sanem Babi, oyunculuğa 2014 yılında Karışık Kaset filmiyle başlamıştı. 2022'de rol aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Aylin karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Rol Aldığı Film ve Diziler:
Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Aylin, TV Dizisi 2022)
Karışık Kaset (Gökçe, Sinema Filmi 2014)