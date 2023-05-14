Sandıkların yüzde kaçı açıldı? Türkiye geneli % kaç sandık açıldı?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy verme işlemi sona erdi. Saat 18.30 itibarıyla yayın yasağı sona ermiştir. Sandıkların yüzde kaçı açıldı merak konusu oldu. Peki, Yüzde kaç sandık açıldı? Sandıkların % kaçı açıldı? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Kullanıcılar tarafından yüzde kaç sandık açıldı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yüzde kaç sandık açıldı? Sandıkların % kaçı açıldı? Detaylar haberimizde...

SEÇİM YAYIN YASAĞI BİTTİ Mİ?

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. İlk oylamada geçerli oylar ile salt çoğunluğun sağlanmaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasına ilişkin hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

SEÇİM İKİNCİ TUR NE ZAMAN OLACAK?

Cumhurbaşkanı adaylarından hiçbirinin salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta ikinci tur oylama yapılacak. Bunun için daha önce YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi işleyecek.

SANDIKLARIN YÜZDE KAÇI AÇILDI?

Saat 19.25 itibarıyla milletvekili genel seçimi için açılan sandık oranı yüzde 8.27 oldu. Buna göre;

Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 62.66,

Millet İttifakı'nın oy oranı yüzde 24.72,

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı yüzde 8.14,

ATA İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 0.90,

Sosyalist Güç Birliği İttifakı yüzde 0,15 olarak görülüyor.