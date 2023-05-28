Sandıkların yüzde kaçı açıldı 2023? 28 Mayıs ikinci tur seçimlerinde sandıkların kaçı açıldı?

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14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yayın yasağının saat 18.15 itibarıyla kaldırıldığını açıkladı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 94'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.43, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.57 olarak açıklandı.

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