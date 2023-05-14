Ülkemiz genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Vatandaşlar sandıkların tamamı açıldı mı, yüzde kaçı açıldı ve yüzde kaçı açılmadı merak ediyor. Peki, Sandıkların tamamı açıldı mı, kaçı açılmadı? 14-15 Mayıs 2023 sandıkların ne kadarı açıldı, açılmayan toplam kaç sandık kaldı? İşte detaylar...

Sandıkların tamamı açıldı mı merak edilen konular arasında geliyor. YSK Başkanı Ahmet Yener, oy sayımının başlamasının ardından YSK önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sakin bir şekilde seçimlerin tamamlandığını belirten Yener, "14 Mayıs 2023 seçimleri tüm yurtta sakin bir şekilde sonuçlandı. Saat 18:30 itibarıyla yayın yasağını kaldırmış bulunmaktayız. Tüm kamuoyunu YSK'nın geçici sonuçlarının açıklanmasını beklemesini duyururuz." ifadelerini kullandı. Sandıkların tamamı açıldı mı, kaçı açılmadı? 14-15 Mayıs 2023 sandıkların ne kadarı açıldı, açılmayan toplam kaç sandık kaldı?

SANDIKLARIN TAMAMI AÇILDI MI, YÜZDE KAÇI AÇILDI?

Türkiye genelinde oy sayımının başlamasıyla sonuçlar gelmeye başladı. Saat 23.22 itibarıyla sandıkların yüzde 90.61'ü açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49.86, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 44.38, Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 5.30 olarak görülüyor.

Şuanda sandıkların %90,6 'sı açılmıştır.

TÜM SANDIKLARIN YÜZDE KAÇI AÇILMADI?

Şuanda açılan sandık oranı %90,61 'dir. Buna göre açılmayan sandıkların oranı %9,39 'dur.

AÇILAN SANDIKLARIN OY ORANI YÜZDE KAÇ?

Saat 23.22 itibarıyla sandıkların yüzde 90.61'ü açılırken adayların oy oranları şu şekilde:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.86

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.38

Sinan Oğan yüzde 5.30

MİLYONLARCA İNSAN SANDIK BAŞINA GİTTİ

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, Türkiye genelinde saat 17.00 itibarıyla tamamlandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı. Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri de saat 17.00 itibarıyla bitti.