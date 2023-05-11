Sandıklar ne zaman açılıyor? 14 Mayıs oylar ne zaman sayılacak?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Sandıklar ne zaman açılıyor? 14 Mayıs oylar ne zaman sayılacak ne demek soruları yer alıyor. Peki, Sandıklar ne zaman açılıyor? 14 Mayıs oylar ne zaman sayılacak. İşte detaylar...