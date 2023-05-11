Üye Girişi
Haberi Paylaş
Sandıklar ne zaman açılıyor? 14 Mayıs oylar ne zaman sayılacak?

Sandıklar ne zaman açılıyor? 14 Mayıs oylar ne zaman sayılacak?

Gündem Haberleri

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Sandıklar ne zaman açılıyor? 14 Mayıs oylar ne zaman sayılacak ne demek soruları yer alıyor. Peki, Sandıklar ne zaman açılıyor? 14 Mayıs oylar ne zaman sayılacak. İşte detaylar...

İnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldiİnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldi
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce ne oldu da çekildi bilemiyorum, üzüldümSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muharrem İnce ne oldu da çekildi bilemiyorum, üzüldüm

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken siyasi liderlerin söylemleri sonrası gündem olan konuları araştırdı. Vatandaşlar arama motorlarında Sandıklar ne zaman açılıyor? 14 Mayıs oylar ne zaman sayılacakne demek sorularına yanıt aradı.

SANDIKLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

2018 seçimlerindeoy verme işlemi

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulandı

Söz konusu illerin dışında kalan kentlerde Türkiye saatiyle 08.00-17.00 arası oy kullanma işlemleri yapıldı.

2023 bilgileri henüz paylaşılmadı.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title