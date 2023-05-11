Sandıklar ne zaman açılıyor? 14 Mayıs oylar ne zaman sayılacak?
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14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Sandıklar ne zaman açılıyor? 14 Mayıs oylar ne zaman sayılacak ne demek soruları yer alıyor. Peki, Sandıklar ne zaman açılıyor? 14 Mayıs oylar ne zaman sayılacak. İşte detaylar...
Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere kilitlenirken siyasi liderlerin söylemleri sonrası gündem olan konuları araştırdı. Vatandaşlar arama motorlarında Sandıklar ne zaman açılıyor? 14 Mayıs oylar ne zaman sayılacakne demek sorularına yanıt aradı.
SANDIKLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?
2018 seçimlerindeoy verme işlemi
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulandı
Söz konusu illerin dışında kalan kentlerde Türkiye saatiyle 08.00-17.00 arası oy kullanma işlemleri yapıldı.
2023 bilgileri henüz paylaşılmadı.