4 Mayıs 2023 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için birçok soru merak konusu haline gelirken, oy verme işlemlerinin başlamasının ardından Sandıklar açıldı mı? Sorusu gündemde yer aldı. Peki, Sandıklar açıldı mı? Sandıklar saat kaçta, ne zaman açılacak? Sandıklar açılmaya başlandı mı?

Sandıklar açıldı mı? Sorusu, oy verme işlemlerini tamamlayan vatandaşlar başta olmak üzere birçok seçmen tarafından merak ediliyor ve sürekli olarak gün içerisinde araştırılıyor. Sandıklar açıldı mı? Sorusu bu nedenle gümdeki yerini koruyor. Bu haberimizde YSK tarafından duyurulan sandıkların açılma saatlerine ve diğer yasaklara yer verdik. Peki, Sandıklar açıldı mı? Sandıklar saat kaçta, ne zaman açılacak? Sandıklar açılmaya başlandı mı?

SANDIKLAR AÇILDI MI?

YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.

BUGÜN DÜKKANLAR AÇIK MI?

YSK tarafından yayınlanan seçim yasakları arasında belirli işletmelere dair bir uygulama bulunmuyor. Buna göre 14 Mayıs tarihinde birçok dükkan ve zincir marketler açık olacak. Marketler olağan çalışma saatleri arasında hizmet vermeye devam edecekler.