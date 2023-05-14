Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma işlemi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde oy kullanmaya giden vatandaşların gündeminde yer alan sorular arasında ise Sandık sayımı kaçta başlıyor? Sandık kapanma saati ne? Sandıklar ne zaman açılır? soruları yer aldı.

Sandık sayımı kaçta başlıyor? sorusu merak ediliyor. Türkiye 14 Mayıs seçimlerine son hızla devam ederken vatandaşlar oylarını kullanmaya devam ediyor. Oy kullanan vatandaşlar ise arama motorlarında Sandık sayımı kaçta başlıyor? Sandık kapanma saati ne? Sandıklar ne zaman açılır? sorularına yanıt arıyor. İşte merak edilenler...

SANDIK SAYIMI KAÇTA BAŞLIYOR?

YSK tarafından yayınlanan duyuruya göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. 08:30'da başlayacak olan oy verme işlemi 17:00'a kadar devam edecek. Sandıklar açılıp oy sayımına geçildikten sonra gelen sonuçlar anlık olarak grafikler üzerinden aktarılacak.