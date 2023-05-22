14 Mayıs'ta gerçekleşencumhurbaşkanlığı seçiminde adayların hiçbiri kazanmak için yeterli olan oy oranına ulaşamadı. Bu durumda yüzde 49.5 oy alan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yüzde 44.8 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçiminde yeniden karşı karşıya gelecek. Peki, Sandık numaraları değişti mi? Seçimde sandık numarası değişecek mi?

Türkiye 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı 2. turu için sandık başına gidecek. Seçime günler kala seçmenlerin sandık numaralarının değiştiği, eski seçmen kağıdının bir işe yaramayacağı öne sürüldü. İletişim Başkanlığı, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sandık numaraları değişti mi? Seçimde sandık numarası değişecek mi?

SANDIK NUMARALARI DEĞİŞTİ Mİ?

Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gitmeye hazırlanırken sosyal medyada da çeşitli iddialar ortaya atılıyor. Son olarak sandık numaraları değiştiği için, eski seçmen kağıdıyla sandıkların bulunamayacağı yönünde söylemler ayyuka çıktı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medya hesabı üzerinden bu iddialara cevap verdi. Buna göre seçmenler, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda da 14 Mayıs'taki sandıklarında oy kullanacak. Ayrıca "Seçmen kağıtları yeniden basılarak dağıtılacak" mesajı verildi.

Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek? — Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023