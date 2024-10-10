Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu son bölümüyle yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. İzleyiciler, son bölümde yaşanan olayları büyük bir merakla araştırıyor. Dizinin heyecan dolu bölümlerinde gelişen olaylar ve karakterler arasındaki karmaşık ilişkiler, izleyenleri sürükleyici bir serüvene davet ediyor. Peki, Sandık Kokusu son bölümde ne oldu? Sandık Kokusu 30. Bölüm özeti!

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sandık Kokusu'nun 30. Bölümünde; Can'ın mahkemede söyledikleri herkesi şok eder. Karsu, işin içinde Reha'nın olduğunu anlar. Dolduruşa gelen çocuklar ise Karsu'yu suçlamaya devam eder. Hayatı konusunda yeni kararlar alan Karsu, çocukları Reha'ya bırakmaya karar verir.

Dolaşmak için Adalar'a giden Filiz ve Hasan, fırtına çıkınca Adalar'da mahsur kalır. Karsu'dan Bora'nın bir davet düzenlediğini öğrenen Ayça'ya fırsat doğmuştur. Davetin konseptine uygun giyinen Ayça, adımını attığı an özgüveni ve güzelliğiyle hem Bora'nın hem de herkesin ilgisini çekmeyi başarır. Bora, Karsu'ya Ayça'ya gül gönderme talimatı verir. Eski asistanından bunun ilişki başlangıcı olduğunu öğrenen Karsu, Ayça'yı kıskanmaya başlamıştır.