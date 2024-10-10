Üye Girişi
Haberler

Sandık Kokusu son bölümde ne oldu? Sandık Kokusu 30. Bölüm özeti!

Sandık Kokusu son bölümde ne oldu? Sandık Kokusu 30. Bölüm özeti!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sandık Kokusu son bölümde ne oldu? Popüler dizi Sandık Kokusu'nun 30. bölümünde yaşananlar izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son bölümde neler olduğunu merak edenler için detaylı bölüm özeti haberimizde yer alıyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu son bölümüyle yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. İzleyiciler, son bölümde yaşanan olayları büyük bir merakla araştırıyor. Dizinin heyecan dolu bölümlerinde gelişen olaylar ve karakterler arasındaki karmaşık ilişkiler, izleyenleri sürükleyici bir serüvene davet ediyor. Peki, Sandık Kokusu son bölümde ne oldu? Sandık Kokusu 30. Bölüm özeti!

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sandık Kokusu'nun 30. Bölümünde; Can'ın mahkemede söyledikleri herkesi şok eder. Karsu, işin içinde Reha'nın olduğunu anlar. Dolduruşa gelen çocuklar ise Karsu'yu suçlamaya devam eder. Hayatı konusunda yeni kararlar alan Karsu, çocukları Reha'ya bırakmaya karar verir.

Dolaşmak için Adalar'a giden Filiz ve Hasan, fırtına çıkınca Adalar'da mahsur kalır. Karsu'dan Bora'nın bir davet düzenlediğini öğrenen Ayça'ya fırsat doğmuştur. Davetin konseptine uygun giyinen Ayça, adımını attığı an özgüveni ve güzelliğiyle hem Bora'nın hem de herkesin ilgisini çekmeyi başarır. Bora, Karsu'ya Ayça'ya gül gönderme talimatı verir. Eski asistanından bunun ilişki başlangıcı olduğunu öğrenen Karsu, Ayça'yı kıskanmaya başlamıştır.

Sandık Kokusu son bölümde ne oldu? Sandık Kokusu 30. Bölüm özeti!

Sandık Kokusu son bölümde ne oldu? Sandık Kokusu 30. Bölüm özeti!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Sandık Kokusu Soğuk Haber Televizyon Show Tv Magazin Yaşam Dizi

Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp

 Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi

"Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor?" sorusu yanıt buldu

 Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın
Halk otobüsünde bıçaklı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gözüne kestirdiği genci yolcuların yanı başında hunharca katletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi! Son dakika: Rojin Kabaiş bulundu mu? Rojin'e ait son görüntüler! Serhat Akın Türkiye'yi neden terk ediyor? MÜGE ANLI ATV CANLI İZLE! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? 10 Ekim Müge Anlı'da neler oldu? Kalpazan dizisi ne zaman başlıyor? Kalpazan dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Sandık Kokusu son bölümde ne oldu? Sandık Kokusu 30. Bölüm özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.