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Sandık Kokusu neden yok, Sandık Kokusu yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı?

Sandık Kokusu neden yok, Sandık Kokusu yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı, bu hafta yayınlanmayacak mı?
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Özge Özpirinççi ve Demet Akbağ'ın yer aldığı Sandık Kokusu dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Sandık Kokusu dizisi 16 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Sandık Kokusu neden yok, Sandık Kokusu yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?

Sandık Kokusu dizisi yeni bölümübu akşam var mı, yok mu ve Show Tv yayın akışı seyirciler tarafından merak ediyor. Sandık Kokusu dizisinde son bölüm neler olduğu ve 23 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak olan Sandık Kokusu dizisi, yeni bölümde neler olacağı gündeme geliyor. Sandık Kokusu neden yok, Sandık Kokusu yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?

SANDIK KOKUSU DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Can'ın mahkemede söyledikleri herkesi şok eder. Karsu, işin içinde Reha'nın olduğunu anlar. Dolduruşa gelen çocuklar ise Karsu'yu suçlamaya devam eder. Hayatı konusunda yeni kararlar alan Karsu, çocukları Reha'ya bırakmaya karar verir.

Dolaşmak için Adalar'a giden Filiz ve Hasan, fırtına çıkınca Adalar'da mahsur kalır. Karsu'dan Bora'nın bir davet düzenlediğini öğrenen Ayça'ya fırsat doğmuştur. Davetin konseptine uygun giyinen Ayça, adımını attığı an özgüveni ve güzelliğiyle hem Bora'nın hem de herkesin ilgisini çekmeyi başarır. Bora, Karsu'ya Ayça'ya gül gönderme talimatı verir. Eski asistanından bunun ilişki başlangıcı olduğunu öğrenen Karsu, Ayça'yı kıskanmaya başlamıştır.

SANDIK KOKUSU NEDEN YOK?

Show TV'de izleyiciyle buluşan Sandık Kokusu dizisi, 23 Ekim Çarşamba akşamı saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Ancak bugün Sandık Kokusu ekrana gelmeyecek.

İşte yayın akışı:

Sandık Kokusu neden yok, Sandık Kokusu yeni bölüm bugün yayınlanmayacak mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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Yorumlar (1)

Nargiza Azimova:

Sandık kokusu ne sebeble 23 Ekim'de yayinlanmadi . Çok merak ediyoruz

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