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Sandık Kokusu ne zaman başlıyor 2024-25? Sandık Kokusu bu hafta yayınlanacak mı?

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Geçtiğimiz yıl izleyicileri ekrana bağlayan Sandık Kokusu dizisinin bu yıl ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Sandık Kokusu ne zaman başlıyor? Sandık Kokusu bu hafta yayınlanacak mı?

Sandık Kokusu ne zaman başlıyor ve Sandık Kokusubu hafta yayınlanacak mı, soruları yeni sezon öncesi merak edilenkonular arasında yer aldı. Peki, Sandık Kokusu ne zaman başlıyor? Sandık Kokusubu hafta yayınlanacak mı?

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Karsu üçüncü çocuğunu yeni doğurmuş, annesi Filiz ona yardıma gelmiştir. Filiz, kızı biraz rahat etsin diye Karsu'nun oğlu Kuzey'i İstanbul'a götürürken talihsiz bir olay olur ve Kuzey kaybolur.

Kuzey'in kaybolması Karsu'nun hayatını mahvederken, Karsu ve Filiz bir daha görüşmemek üzere ayrılırlar.

Çekimleri Adana ve İstanbul'da gerçekleştirilen Sandık Kokusu dizisinin oyuncu kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi isimler yer alıyor.


SANDIK KOKUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sandık Kokusu ne zaman başlayacağına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Osman Demir
Osman Demir
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Sandık Kokusu Sandık Kokusu Televizyon Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

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