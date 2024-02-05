Sandık Kokusu hangi kanalda, saat kaçta? Sandık Kokusu ne zaman, nerede yayınlanıyor?

Ekranların sevilen dizisi Sandık Kokusu hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Ekranlarda yeni yeni yer almaya başlayan yapımın hangi platformda, ne zaman yayınlanacağına dair araştırmalar sürüyor.

SANDIK KOKUSU HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Sandık Kokusu 5 Şubat Çarşamba günü 20.00'de Show TV'de yayınlanmaktadır. Sandık Kokusu yeni bölümlerini Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Sandık Kokusu'nun 8. Bölümünde Veysel, dükkânı kapatma kararı alınca Karsu işsiz kalır. Mahkemeden önce acil iş bulması gerekmektedir. Atilla iş arayan Karsu için kolları sıvar ve adamlarına kitapçı açma talimatı verir. Atilla ve Lale iş konusunda anlaşırlar. Atilla, Karsu'lara gitmek isteyen Lale'yi eve bırakınca, Lale'nin Karsu'nun baldızı olduğunu öğrenir. Irmak barışmak için tüm kapıları çalar. Bu kez hedefinde İpek ve Türkan vardır. Bakalım Türkan bu durumu nasıl karşılayacaktır? Karsu ve Deniz'in Atilla'nın evine gittiği bir akşam siteye Reha gelir. Orada olduklarını öğrenip sinirle evi basan Reha'ya bu durum nasıl mal olacaktır? Çocukların velayeti için iş bulması gereken bir Karsu ve fabrikasının yanma bahanesini kullanan bir Reha arasında geçecek bir boşanma davası nasıl sonuçlanacaktır? Peki gece yarısı Filiz'in kapısına bavullarıyla gelen Irmak, Karsu ve Filiz'den nasıl bir tepki alacaktır?

9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu 9. Bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanı izlemek için tıklayınız.