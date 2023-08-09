Sandık Kokusu dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda olduğu merak ediliyor. Sandık Kokusu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler seyirciler tarafından araştırılıyor. Sandık Kokusu hangi kanalda yayınlanacağı ve Sandık Kokusu oyuncu kadrosunda kimler olduğu gündeme geliyor. Peki, Sandık Kokusu dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Sandık Kokusu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Son olarak FOX TV'de yayınlanan Kadın dizisinde oynayan ve sonrasında dijital projelerde yer alan Özge Özpirinçci Sandık Kokusu dizisi ile ekranlara dönüyor. Sandık Kokusu dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Sandık Kokusu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? soruları gündeme geliyor. Sandık Kokusu dizisi ne zaman başlıyor, hangi kanalda? Sandık Kokusu dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

SANDIK KOKUSU DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sandık Kokusu dizisi başrol oyuncusu Özge Özpirinçci, 3 yıllık aranın ardından "Sandık Kokusu" isimli dizide oynayacak. Sandık Kokusu dizisi ne zaman yayınlanacağı henüz açıklanmadı.

SANDIK KOKUSU DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sandık Kokusu dizisinin konusu henüz belli değildir.

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI KİMLER?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezon öncesi 03 Medya ile anlaşan oyuncu, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün uzun zamandır üzerinde çalıştığı Sandık Kokusu dizisinde rol alacak. Bir anne ve kızın çatışmasını konu alan dizinin yapımcılığını Saner Ayar üstlenecek. Ön hazırlıkları devam eden dizi izleyicilerle yeni sezonda buluşacak.

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