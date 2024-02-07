Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 9. Bölüm CANLI izleme linki!

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki!

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜMDE NELER OALCAK?

Filiz ve Karsu'nun Irmak sebebiyle karşı karşıya geldiği tanıtımda Irmak'ın Filiz'in evinde olması dikkat çekiyor. Irmak'ın "Bu kadar nefret ediyorsan niye açtın ki kapıyı?" sorusu üzerine Filiz'in cevabı izleyenleri derinden etkilerken; Karsu, Atilla'ya Irmak'ın yaptığı hatayı söylüyor. Yeni bölümde Filiz, Irmak ve Karsu arasında yaşanacaklar merakla bekleniyor.

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Show TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği, ilgi gören dizisi Sandık Kokusu'nun merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Reha'nın Karsu'dan boşanacağını söylediği tanıtımda Lale'nin Atilla'yı Cennet Sitesi'ne getirmesi dikkat çekiyor. Reha, Atilla'nın üzerine giderken Deniz araya girip Atilla'yı koruyor ve gerilim yükseliyor. Irmak'ın elinde bavuluyla Filiz'in evine gelmesi ise tanıtıma damgasını vuruyor. Adnan'ın kendisini evden kovduğunu söyleyen Irmak, annesinin evine sığınırken, Karsu onu kovuyor. Filiz'in gözyaşları içinde evinin kapısını açması ise "Filiz, Irmak'ı evine kabul edecek mi?" sorusunu akıllara getiriyor.



SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

SANDIK KOKUSU CANLI İZLE!

Sandık Kokusu CANLI yayını Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.