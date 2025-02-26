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Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 47. Bölüm CANLI izleme linki!

Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 47. Bölüm CANLI izleme linki!
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 47. bölümüyle ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki konularını araştırıyor.

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu CANLI izleme linki!

SANDIK KOKUSU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sandık Kokusu'nun Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda Bora ve Karsu, Nazan olay çıkartacak korkusuyla yaşarken Filiz, Gülnaz'la birlikte Nazan'a karşı planlar yapıyor. Ayça, Hakan'ın gitmemesi için Hasan'dan yardım istiyor ve Hakan'ı kaçırıyor. Gelin ve görümcenin giriştikleri planlar ellerine yüzlerine bulaşıyor. Nazan, Karsu'ya karşı Bora'yı kışkırtıyor. Şimdi, inanma sırası Bora'ya geçiyor ve yeni bölümde yaşanacaklar merakla bekleniyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun 46. Bölümünde; Çağla'nın iddiaları düğün davetinde büyük kaosa neden olur. Nazan rezil olma kaygısıyla ağlarken, Bora suçlamaları reddetmektedir. Karsu ise soğukkanlı davranmaya çalışır. Ayça ile karşılaşan Nazan, Ayça'nın tavırlarını çok beğenir ve onu yeğeni Ziya ile tanıştırmak ister. Ayça'nın biriyle yemeğe çıkacağını öğrenen Hakan, eski muhabir arkadaşı Burcu ile aynı mekana gitmeye karar verir. Tekrar bir araya gelen Nazlı ve Ömer, Gülnaz ile ilgili sorunu kökünden çözmeye karar verirler. Nazan, Çağla ile buluşmaya gider. DNA testini bir şekilde halledecek, çocuğu Bora'nınmış gibi gösterecektir.

Sandık Kokusu CANLI izle! Show TV Sandık Kokusu 47. Bölüm CANLI izleme linki!

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

Sandık Kokusu'nu Show TV ekranlarından izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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