Üye Girişi
Haberler

Sandık Kokusu çalan şarkı ne, kim söylüyor (Yalın / Zalim - Ellerine Sağlık)

Sandık Kokusu çalan şarkı ne, kim söylüyor (Yalın / Zalim - Ellerine Sağlık)
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 32. bölümüyle ekranlara geliyor. Dizide çalan şarkı merak edildi. Peki, Sandık Kokusu çalan şarkı ne, kim söylüyor (Yalın / Zalim - Ellerine Sağlık)

Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Aynı zamanda dizide çalan şarkı gündem oldu. Peki, Sandık Kokusu çalan şarkı ne, kim söylüyor (Yalın /Zalim - Ellerine Sağlık)

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

SANDIK KOKUSU ÇALAN ŞARKI HANGİ ŞARKI?

Sandık Kokusu dizisinde Yalın'ın Zalim şarkısı çaldı.

Yalın - Zalim şarkı sözleri:

Ellerine sağlık, hadi durma kutla bu zafer senin

Yüreğine sağlık, yalan dünyanda tek safirin

Onu kaybetme, onu kirletme, hırsınla süsleme(x2)

Hadi seni sevdim diyelim bir daha,

Gözümü karartıp yeniden taptığımda

Değişecek misin söyle, değişebilecek misin zalim?

Değişecek misin söyle, değişebilecek misin zalim?

Zalim oyun bozan, sen de bu büyü de yalan gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var?

Zalim oyun bozan, sen de bu büyü de yalan gelip de bu canda hükmetmeye ne hakkın var?

Gelip de birtanem olmaya ne hakkın var?

Ellerine sağlık, hadi durma kutla bu zafer senin

Yüreğine sağlık, yalan dünyanda tek safirin

Onu kaybetme, onu kirletme, hırsınla süsleme

Hadi seni sevdim diyelim bir daha

Gözümü karartıp yeniden taptığımda

Değişecek misin söyle, değişebilecek misin zalim?

Değişecek misin söyle, değişebilecek misin zalim?

Zalim oyun bozan, sen de bu büyü de yalan gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var?

Zalim oyun bozan, sen de bu büyü de yalan gelip de bu canda hükmetmeye ne hakkın var?

bir tanem olmaya ne hakkın var? (x2)

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

5 çocuğunu kaybeden anneden ilk sözler

 Acılı babayı televizyonda gören Bakan Tunç, savcıyı aramış: Kelepçeyi çıkartın

Bakan Tunç'u rahatsız eden görüntü

 Bahçeli'yi kızdıran soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu

Bahçeli'yi kızdıran soru Erdoğan'a da soruldu
Antalya'da bir evde 3 kardeş ölü bulundu

Apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Galatasaray Wolfsburg maçı hangi kanalda? Hamdi Ulukaya kimdir? Hamdi Ulukaya kaç yaşında, nereli? Galatasaray Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta? MSÜ 2025 ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavı ne zaman, başvurular hangi tarihte? Sandık Kokusu çalan şarkı ne, kim söylüyor (Yalın / Zalim - Ellerine Sağlık) MasterChef eleme adayları kim? 13 Kasım Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 13 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 13 Kasım Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Yiğit Can Yiğit kimdir? Şehit Yiğit Can Yiğit kaç yaşındaydı? Faruk Peker kimdir? İffet filminin oyuncusu Faruk Peker kaç yaşında, nereli? Çok Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çok Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.