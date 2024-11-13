Sandık Kokusu çalan şarkı ne, kim söylüyor (Yalın / Zalim - Ellerine Sağlık)

Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Aynı zamanda dizide çalan şarkı gündem oldu. Peki, Sandık Kokusu çalan şarkı ne, kim söylüyor (Yalın /Zalim - Ellerine Sağlık)

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

SANDIK KOKUSU ÇALAN ŞARKI HANGİ ŞARKI?

Sandık Kokusu dizisinde Yalın'ın Zalim şarkısı çaldı.

Yalın - Zalim şarkı sözleri:

Ellerine sağlık, hadi durma kutla bu zafer senin

Yüreğine sağlık, yalan dünyanda tek safirin

Onu kaybetme, onu kirletme, hırsınla süsleme(x2)

Hadi seni sevdim diyelim bir daha,

Gözümü karartıp yeniden taptığımda

Değişecek misin söyle, değişebilecek misin zalim?

Değişecek misin söyle, değişebilecek misin zalim?

Zalim oyun bozan, sen de bu büyü de yalan gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var?

Zalim oyun bozan, sen de bu büyü de yalan gelip de bu canda hükmetmeye ne hakkın var?

Gelip de birtanem olmaya ne hakkın var?

Ellerine sağlık, hadi durma kutla bu zafer senin

Yüreğine sağlık, yalan dünyanda tek safirin

Onu kaybetme, onu kirletme, hırsınla süsleme

Hadi seni sevdim diyelim bir daha

Gözümü karartıp yeniden taptığımda

Değişecek misin söyle, değişebilecek misin zalim?

Değişecek misin söyle, değişebilecek misin zalim?

Zalim oyun bozan, sen de bu büyü de yalan gelip de bir tanem olmaya ne hakkın var?

Zalim oyun bozan, sen de bu büyü de yalan gelip de bu canda hükmetmeye ne hakkın var?

bir tanem olmaya ne hakkın var? (x2)