Sandık Kokusu bu akşam var mı, son bölüm neler oldu? 16 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Sandık Kokusu bu akşam var mı ve 31. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Özge Özpirinççi ve Demet Akbağ'ın yer aldığı Sandık Kokusu dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Sandık Kokusu dizisi 16 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Sandık Kokusu bu akşam var mı? 16 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

SANDIK KOKUSU DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Show TV'de izleyiciyle buluşan Sandık Kokusu dizisi, 16 Ekim Çarşamba akşamı saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

SANDIK KOKUSU DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Can'ın mahkemede söyledikleri herkesi şok eder. Karsu, işin içinde Reha'nın olduğunu anlar. Dolduruşa gelen çocuklar ise Karsu'yu suçlamaya devam eder. Hayatı konusunda yeni kararlar alan Karsu, çocukları Reha'ya bırakmaya karar verir.

Dolaşmak için Adalar'a giden Filiz ve Hasan, fırtına çıkınca Adalar'da mahsur kalır. Karsu'dan Bora'nın bir davet düzenlediğini öğrenen Ayça'ya fırsat doğmuştur. Davetin konseptine uygun giyinen Ayça, adımını attığı an özgüveni ve güzelliğiyle hem Bora'nın hem de herkesin ilgisini çekmeyi başarır. Bora, Karsu'ya Ayça'ya gül gönderme talimatı verir. Eski asistanından bunun ilişki başlangıcı olduğunu öğrenen Karsu, Ayça'yı kıskanmaya başlamıştır.

SANDIK KOKUSU DİZİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gülnaz etkilendiği adam için kendisine daha fazla özen göstermeye başlarken Ayça da Bora'nın kendisinden hoşlandığını düşünüyor. Filiz'in tartışma yaşadığı adama Hasan, kendi yöntemleriyle cezasını veriyorken bunu öğrenen Filiz uyarısını yapıyor. Lale, Reha'ya çocukların annesinden ayrılmaması gerektiğini söylerken Karsu'nun "Beter edeceğim sizi beter!" sözü izleyicilerde yayınlanacak bölümde neler olacağına dair heyecanı arttırıyor.