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Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
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Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisi yeni bölümü (29. bölüm) bu akşam var mı, yok mu ve Show Tv yayın akışı seyirciler tarafından merak ediyor. Sandık Kokusu dizisinde son bölüm neler olduğu ve 2 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak olan Sandık Kokusu dizisi, yeni bölümde neler olacağı gündeme geliyor. Peki, Sandık Kokusu bu akşam var mı?

Sandık Kokusu bu akşam var mı ve 29. bölüm yayınlanacak mı merak ediliyor. Özge Özpirinççi ve Demet Akbağ'ın yer aldığı Sandık Kokusu dizisi konusu ile dikkat çekiyor. Sandık Kokusu dizisi 2 Ekim Çarşamba günü yayınlanacak mı sorusuna yanıt aranıyor. Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Detaylar haberimizdedir…

SANDIK KOKUSU DİZİSİ BU AKŞAM VAR MI?

Sandık Kokusu dizisi bu akşam Show Tv ekranlarında saat 20:00'da yayınlanacak.

Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

SANDIK KOKUSU DİZİSİNDE SON BÖLÜM NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun 28. Bölümünde; Hasan, Filiz'e Kemal'i bir süre oyalayacak sahte belgeler vermiştir. Gülnaz'ın, Filiz'in uyarılarına rağmen çarşafları bahçeye asması komşuları rahatsız eder. Şikâyet için gelen komşu, Gülnaz'ı temizlikçi sanınca olay çıkar.

Irmak ve Mert, Kıvanç'ın davasına yardım etmek için bir plan geliştirirler.Filiz, yeni evinde kutlama yemeği vermeye karar verir. Gülnaz da kendi yöresine uygun yemekler yapmaya başlayınca ortalık adeta yemek yarışmasına döner.

Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Hasan, yemeğe Bora'yı da davet eder. Bora'ya göz koyan Ayça, yemek boyu onunla sohbet etmeye çalışır.Can ile yemeğe çıkan Lale, ondan gerçekten hoşlanmaya başladığını fark eder.

Nazlı, kursa kayıt yaptırır yaptırmaz Gülnaz'ın gidiş bileti alınır. Gideceğini duyan Gülnaz, hasta numarası yapmaya başlar. Hastaneye giden Gülnaz'ın 2 aylık hamile olduğu ortaya çıkar.

Reha'nın yalan yanlış bilgilerle çocukları doldurduğunu öğrenen Karsu, sinirlerine hakim olamayıp şirkete gelen Reha'ya saldırır. Şirkette olay çıkmasına öfkelenen Bora, Karsu'yu işten kovar.

Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

SANDIK KOKUSU DİZİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Filiz ve Gülnaz'ın tatlı atışmalarının yüzleri güldürdüğü renkli tanıtımda Ayça, Bora'yı tavlamak için adım adım ilerlemeye devam ediyor. Bora'nın Karsu'yu çağırma sebebi ve ikilinin ne konuşacağı merak konusu oluyor. Sandık Kokusu yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Show TV'de.

Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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