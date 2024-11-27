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Sandık Kokusu 36. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

Sandık Kokusu 36. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!
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Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 36. bölümüyle ekranlara geldi.. Diziyi izlemek isteyenler, Sandık Kokusu 36. bölüm tek parça izle ve Sandık Kokusu full HD izleme linki konularını araştırdı.

Sandık Kokusu 27 Aralık Çarşamba 20.00'de Show TV'de başladı. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan yeni tanıtım dikkat çekerken dört başrol oyuncunun yer aldığı afiş de büyük beğeni topladı. Sandık Kokusu 36. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yayınlanan tanıtımda Reha aldatıldığını öğrenmesiyle yüzüğü atarken Gülnaz'ın İstanbul'da yaşamaya devam edeceğini öğrenen Filiz'in huzuru kaçıyor. Kıvanç'ın, Irmak'a "Eğer biriyle evlenecek olsaydım, bu kişi bir tek sen olabilirsin" demesi ve öpüşmeleri tanıtıma damgasını vuruyor. Karsu telefonla konuşurken Bora'ya karşı olan sevgisini anlatıyor. O sırada Karsu'nun evinde olan Bora'nın da bunları duymasıyla ikili arasında neler olacağı merak konusu oluyo

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

SANDIK KOKUSU BÖLÜMLERİ İZLE!

Sandık Kokusu bölümlerini bu LİNKTEN izleyebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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