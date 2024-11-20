Show TV'nin sevilen dizisi Sandık Kokusu bugün günü 28. bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi izlemek isteyenler, son bölümü araştırıyor. Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sandık Kokusu 36. bölüm fragman izleme linki var mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sandık Kokusu'nun son bölümünde; Elektriklerin gelmesiyle kendini geri çeken Karsu, ne yapacağını şaşırır ve alelacele oradan uzaklaşır. Bora konusunda Kıvanç'ın ağzını yoklamak isteyen Ayça, Lale ile birlikte Kıvanç'a sürpriz ziyarette bulunurlar. Bu durumdan memnun olmayan Kıvanç, Bora'yı yardıma çağırır. Sanki hiç öpüşmemişler gibi davranan Karsu ve Bora arasında sessizliği ilk bozan Bora olur. Bu konuyu konuşup rahatlamak ister.Gülnaz, Zehra'yı göndermek için kolları sıvar. Ancak Zehra'nın gitmeye niyeti yoktur. Hasan'ı elde etmekten vazgeçmeyecektir. Bu konuşmaları duyan Filiz, gözyaşları içinde bavulunu toplar. Ellerinde çiçeklerle gelen Hasan ise, ne yaparsa yapsın Filiz'i durduramaz. Sandık Kokusu son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler. Daha Fazla Göster

SANDIK KOKUSU KONUSU NE?

Sandık Kokusu, bir ailenin Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama ve umut dolu hikayesini etkileyici bir atmosferle izleyiciye aktaracak.

Show TV'nin yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun'un oturduğu yeni dizisi "Sandık Kokusu"ndan ilk tanıtım izleyici ile buluştu. Kadrosunda; Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger ve Necip Memili gibi usta isimleri buluşturan diziden yayınlanan ilk tanıtım merak ve beklentiyi de arttırdı.

Çekimlerine Adana'da başlanan ve İstanbul'da devam eden 'Sandık Kokusu', paylaşılan etkileyici tanıtım ile sosyal medyada da heyecan yarattı. Ekran için gün sayan dizi; üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesini etkileyici bir anlatımla ekrana taşıyacak. 'Sandık Kokusu' güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini, aile olabilmenin, geçmişten gelen yüklere rağmen özgürleşebilmenin zorlu yolculuğunu derinlikli karakterleriyle izleyici ile buluşturacak. Anne ve kızlarının hikayelerinin anlatılacağı dizide; kah gülecek kah ağlayacak ama her zaman kendinizden bir şeyler bulacaksınız.

SANDIK KOKUSU 36. BÖLÜM FRAGMAN İZLEME LİNKİ VAR MI?

Sandık Kokusu 36. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip sayfası için tıklayınız .