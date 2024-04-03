Sandık Kokusu 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı?

Sandık Kokusu dizisi takipçileri yeni bölümü heyecanla takip ederken Sandık Kokusu 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor. Peki, Sandık Kokusu 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 3 Nisan Sandık Kokusu yeni ölüm izleme linki var mı?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER OLUR?

Filiz ile Hasan'ın görüşmeye başladığı anların ekrana geldiği tanıtıma Filiz ile Türkan'ın sıra gecesine katılması damga vuruyor. Hasan'ın çiğ köfte yoğurduğu, Urfa türkülerinin söylendiği bu eğlenceli ortamda Filiz ve Türkan'ın neler yapacağı heyecanla bekleniyor. Atilla, Karsu'yu kaçırıp ona tüm gerçekleri anlatmaya karar veriyor. Karsu ve Atilla'nın baş başa kalacağı akşamda yaşanacaklar merakla beklenirken, "Karsu gerçekleri duyunca ne yapacak?" sorusu akıllara geliyor.

SANDIK KOKUSU 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sandık Kokusu 17. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip edebilirsiniz.