2023 seçimi hakkında vatandaşların merak ettikleri arasında sandık görevlisi olanların ücretlerinin ne zaman yatacağı yer alıyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta sandıklardan görevli olan vatandaşlar arama motorlarında Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Sandık görevli parası ne zaman, nereye yatar? Sandık görevli ücretleri yattı mı? sorularına yanıt arıyor.

Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Sandık görevli parası ne zaman, nereye yatar? Sandık görevli ücretleri yattı mı? soruları aratılıyor. Türkiye 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta seçime gitti. Seçimlerde sandık görevlisi olan vatandaşlar ise ücretlerinin ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak? Sandık görevli parası ne zaman, nereye yatar? Sandık görevli ücretleri yattı mı?

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Türkiye sandığa gitti 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde sandıklarda yüzbinlerce müşahit bulundu. Oy vermek isteyen vatandaşlara yardım eden müşahitler aynı zamanda oyların sayımını da yaparken sandık güvenliğini de sağladılar. YSK, müşahit paralarının ne zaman yatacağı konusunda bir duyuru yapmadı. Temmuz ayının sonuna doğru seçim ücretlerinin hesaplara yatırılması tahmin ediliyor. YSK açıklama yaptığında haberimize eklenecektir. Müşahitlik paraları sadece "Müşahit Görev Belgesi"ne sahip olan kişilere ödenecektir. Gönüllü müşahitlik yapanlara ödeme yapılmamaktadır.