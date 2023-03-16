Yakın zamanda gerçekleştirilecek olan 2023 seçimlerinde sandık görevlisi olma şartları nelerdir? Merak edilmekte ve internet üzerinde araştırılmakta. Birçok kişinin gündeminde yer almakta olan Sandık görevlisi olma şartları araştırılıyor. Peki, Sandık görevlisi olma şartları nelerdir? Sandık görevlisi olmak için ne gerekiyor? İşte 2023 seçimleri sandık görevlisi olma şartları!

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14 Mayıs seçimlerin 'de sandık görevlisi olmak isteyen adayların sayısı arttı. Genel seçimler için sandık başında olmak isteyen vatandaşlar sandık görevlisi olma şartlarını araştırıyor. Bu nedenle Sandık görevlisi olma şartları nelerdir? sorusu gündeme geliyor ve aktif olarak arama motorlarında sorgulatılıyor. Peki, Sandık görevlisi olma şartları nelerdir? Sandık görevlisi olmak için ne gerekiyor? İşte 2023 seçimleri sandık görevlisi olma şartları!

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sandık görevlisi olarak görev almak isteyen kişiler, seçim kurullarının duyurularını takip etmeliler. Sandık görevlisi olmak için şu şartlar adaylarda aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını doldurmuş olmak

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler. Buna göre gerekli şartları tamamlamakta olan adaylar, sandık görevlisi olarak seçimde görev alabilmektedir.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Genel ve Yerel seçimlerde sandık kurulunda görev alabilmeniz için ikametgah adresinize göre ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Sandık görevlileri YSK tarafından kamu görevlisi olan adaylar arasından seçilir. Buna göre ikametgah adresinize göre ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuru gerçekleştirerek sandık görevlisi başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz.