2023 seçimlerine sayı günler kala vatandaşlar sandık görevlisi olmak için nereye başvuracağını sıklıkla araştırıyor. Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru tarihleri ne zaman ve sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL olduğu merak ediliyor. Peki, Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru tarihleri ne zaman? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?

14 Mayıs 2023 seçimlerinde 28. dönem milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçilecektir. Seçimlere kısa bir süre kala vatandaşlar sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru tarihleri ne zaman ve sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL olduğu araştırılıyor. Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru tarihleri ne zaman ve Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL sorularına yanıt aranıyor. Sandık görevlisi nasıl olunur, başvuru tarihleri ne zaman? Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Detaylar haberimizdedir…

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Sandık kurulunda görevlendirilecek kişiler 298 sayılı Kanun'un 22. ve 23. maddesine göre belirlenmektedir.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için sandık görevlisi başvuru tarihleri henüz başlamadı. Bununla birlikte, YSK seçimde görevde bulunacaklar için henüz güncel ücretleri açıklamadı.

Ancak, 2019 tarihinde gerçekleşen seçimde sandık görevlisi olarak görevde bulunan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ücretlendirme yapılmıştır.