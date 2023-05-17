Ülkenin gündeminde yer alan 2023 seçimi hakkında vatandaşların merak ettikleri arasında sandık görevlisi olmak için başvuruların ne zaman yapılacağı yer alıyor. Arama motorlarında ise Sandık görevlisi nasıl olunur? Soruları araştırılmakta. Peki, Sandık görevlisi nasıl olunur? 2. Tur için Sandık görevlisi olmak için başvuru nasıl, nereden yapılır?

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2023 seçimlerinde sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşlar arama motorlarında Sandık görevlisi olmak için başvuru tarihi ne zaman? Sandık görevlisi olmak için başvuru nasıl, nereden yapılır? sorularını araştırıyor. Türkiye'nin gündeminde 2023 seçimi yer alırken merak edilen Sandık görevlisi olmak için başvuru tarihi ne zaman? Sorusu oluyor. Gündeme gelen olayların ardından sandık görevlilerine ilişkin birçok konu da araştırılmakta. Peki, Sandık görevlisi nasıl olunur? 2. Tur için Sandık görevlisi olmak için başvuru nasıl, nereden yapılır?

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Genel ve Yerel seçimlerde sandık kurulunda görev alabilmeniz için ikametgah adresinize göre ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Sandık görevlileri YSK tarafından kamu görevlisi olan adaylar arasından seçilir.

KİMLER SANDIK GÖREVLİSİ OLAMAZ?

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, askeriyede görevli kişiler, milletvekilleri ve milletvekili adayları sandık görevlisi olamaz. Bu kişiler haricinde 18 yaşını doldurmuş olan her Türk vatandaşı sandık görevlisi olmak için başvuru yapabilir.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Sandık görevlisi olmak isteyenlerin başvuru şartları içinil seçim kurullarının duyurularını takip etmeliler. Sandık görevlisi olmak için şu şartlar adaylarda aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Adli sicil kaydı gibi unsurlar yer alabilir.

Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir.