CUMHURBAŞKANI ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı. Bu nedenle birçok kişi tarafından merak edilmekte olan sandık görev yemini, internet üzerinde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Sandık görevlilerin yemini nasıl? Sandık görevlileri nasıl yemin ediyor? Sandık yemini nasıl edilir?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde sandık başında bulunacak görevliler, sandık yemini ederek göreve başladı. Sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Peki, Sandık görevlilerin yemini nasıl? Sandık görevlileri nasıl yemin ediyor? Sandık yemini nasıl edilir?

SANDIK GÖREVLİLERİN YEMİNİ NASIL?

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde görev alan sandık başkanları ve memurlar ile parti gözlemcileri, sabah erken saatlerde görev yapacakları okullara geldi. Beykoz'daki Sedat SimaviOrtaokulu'nda oy verme işlemini başlatmadan önce hazırlıklarını yapan görevliler, sandık başkanları tarafından söylenen kelimeleri tekrar ederek yeminlerini etti.

Sandık başındaki görevlilerin yemini ise şöyle:

"Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim."