Sandık başlarında oy sayım işlemi sürüyor Yalova'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için saat 17.00 itibariyle oylamanın tamamlanmasının ardından sandık kurullarında oy sayım işlemi başladı.

Sandık başlarında oy sayım işlemi sürüyor

YALOVA - Yalova'da Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için saat 17.00 itibariyle oylamanın tamamlanmasının ardından sandık kurullarında oy sayım işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri Yalova kent merkezi ve ilçelerinde vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. 204 bin 914 seçmenin bulunduğu Yalova'da sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Yalova genelinde 89 okulda kurulan 589 sandıkta vatandaşlar oy kullandığı Yalova'da sandık kurulları oy sayım işlemlerine başladı. Sayımların tamamlanmasının ardından oylar il ve ilçe seçim kurullarına götürülecek.

Öte yandan Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk oyunu Öğretmen Yusuf Ziya İlkokulu'nda 1218 numaralı sandıkta kullandı. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral ise oyunu 1016 numaralı sandıkta kullandı.