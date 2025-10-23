İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı olayı, bölge halkında büyük üzüntü ve endişe yarattı. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından yapılan yoğun çalışmalar sonucu saldırgan kısa sürede yakalandı Peki, Sancaktepe silahlı saldırı olayı nedir? Sancaktepe silahlı saldırıda kaç kişi öldü? Sancaktepe silahlı saldırı olayına dair detaylar haberimizde...

SANCAKTEPE SİLAHLI SALDIRI OLAYI NEDİR?

Sancaktepe'de yaşanan silahlı saldırı olayı, Abdurrahmangazi Mahallesi Gündüz Sokak'ta gece saatlerinde meydana geldi. Henüz tam olarak sebebi belirlenemeyen bu olayda, sokakta yürüyen üç kişi aniden bir zanlının hedefi oldu. Zanlı tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda, hedef alınan üç kişi ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan saldırgan, polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda kısa sürede yakalandı.

Olay, bölgedeki güvenlik tedbirlerinin gözden geçirilmesi ve benzer olayların önüne geçilmesi adına önemli bir uyarı niteliği taşıyor. Saldırının gerçekleştiği mahallede yaşayan vatandaşlar, saldırı sonrası büyük bir korku ve tedirginlik yaşadı. Emniyet güçleri, olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alarak vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışma başlattı.

SANCAKTEPE SİLAHLI SALDIRIDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Saldırı sonrası olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında üç kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılabilecekleri umut edilirken, maalesef üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Bu trajik sonuç, bölge halkını derinden etkiledi.

Yaşamını yitirenlerin kimlik bilgileri resmi makamlar tarafından açıklanırken, yakın çevreleri ve komşuları büyük bir yasa büründü. Olayın şokunu üzerinden atamayan mahalle sakinleri, yetkililerden daha sıkı önlemler talep ediyor.