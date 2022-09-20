İstanbul Sancaktepe metro istasyonunda kaza mı oldu sorusu gündeme geliyor. Sancaktepe metrosunda son durum ne merak ediliyor. Peki, Sancaktepe metrosunda kaza mı oldu? Sancaktepe metrosunda son durum ne?

İstanbul Sancaktepe'de devam eden metro çalışması sırasında kaza oldu. Sancaktepe metrosunda son durum ne merak ediliyor. Sancaktepe metrosunda kaza mı oldu? Sancaktepe metrosunda son durum ne? Sancaktepe metrosunda kaza mı oldu? Sancaktepe metrosunda son durum ne? Detaylar haberimizdedir…

SANCAKTEPE METROSUNDA KAZA MI OLDU?

İstanbul Sancaktepe'de devam eden metro çalışması sırasında vinç devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Sancaktepe'de metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. 3 işçi yaralanırken olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

SANCAKTEPE METROSUNDA SON DURUM NE?

Sancaktepe'de metro çalışmasında kurulan vinç devrilerek ikiye bölündü. Olayda 2 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Vincin devrilme anları güvenlik kamerasına yansırken olay yeri havadan görüntülendi. Sancaktepe'de saat 16.00 sıralarında bir metro inşaatında vinç kazası meydana geldi. İddiaya göre, dün metro çalışmasında kurulan vinç büyük gürültü ile iki ayrı parçaya bölünerek devrildi. Olayda işçilerden 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinden ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

OLAYI ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan vincin devrildiği anlar kameraya yansırken metro çalışmasının yapıldığı alan dron ile havadan görüntüledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metro çalışmasındaki vincin büyük bir gürültüyle orta kısmından ikiye bölünerek metro çalışma alanına devrildiği görülüyor.

İBB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da talihsiz kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Belediyenin açıklamasında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtilerek, başsağlığı dileğinde bulunuldu.