Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı,Çekmeköy, Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerini birbirine bağlayacak. 10,90 kilometre uzunluğunda olacak yeni metro hattında inşaat çalışmaları devam ediyor. Peki, Sancaktepe metrosu ne zaman açılacak? Sancaktepe metrosu hangi duraklardan geçecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden metro projeleri arasında önemli bir yere sahip olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Bölge gayrimenkul piyasasını yakından ilgilendiren proje, ilçe sakinleri tarafından merak ediliyor. Peki, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı ne zaman açılacak?

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı, 10.9 kilometre uzunluğuna sahip durumda. 16 dakikalık yolculuk süresi olacak hatta saatte tek yönde 64 bin 800 yolcu taşınacak. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattının devamı niteliğinde olan söz konusu proje, çok sayıda proje ile entegre olacak. Proje; Hastane-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı, Dudullu-Bostancı metro hattı ve Ümraniye-Ataşehir-Göztepe metro hattının yanı sıra metrobüs, Marmaray, Sultanbeyli-Kurtköy Hızlı Tren ve Yenidoğan-İmes-Soyak Yenişehir metro hatlarıyla entegre olacak.

ÇEKMEKÖY -SANCAKTEPE -SULTANBYLİ METRO DURAĞI NEREDE OLACAK?

Sancaktepe metro durağı 9 istasyondan oluşacak olan Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı projesi , Çekmeköy, Meclis Mahallesi, Sarıgazi, Şamandıra, Abdurrahmangazi, Sancaktepe, Veysel Karanı, Hasanpaşa, Sultanbeyli Merkez'den geçecek. Metro hattının 2023'de açılması planlanıyor.

ÇEKMEKÖY SANCAKTEPE-SULTANBEYLİMETRO HATTI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, inşaatı devam eden Sancaktepe-Çekmeköy-Sultanbeyli metro hattında kaynak törenine katıldı. Yeni metro hattının ilk etabının 2023 yılının Ağustos ya da Eylül aylarında hizmete girmesi hedefleniyor.