Sancaktepe'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı
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Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle araçlardan biri karşı şeride geçerken diğer otomobil ise kaldırıma çarptı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu normale döndü.
Sancaktepe'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Durmuş Koç yönetimindeki 34 DBA 51 plakalı otomobil, Safa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde Şinasi Yanık kontrolündeki 16 AVD 370 plakalı araca arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri refüjü aşıp karşı şeride geçti. Diğer otomobil ise kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine çarptı.
Kazada sürücüler yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücüler ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu araçların çekilmesiyle normale döndü.