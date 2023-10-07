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Sancaktepe'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle araçlardan biri karşı şeride geçerken diğer otomobil ise kaldırıma çarptı. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı ve kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu normale döndü.