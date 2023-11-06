Sancaktepe'de otomobil ile kamyon çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Sancaktepe'de meydana gelen trafik kazasında, 34 UE 4616 plakalı otomobil ile 34 TV 8517 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı ve genel sağlık durumları iyi.
Sancaktepe'de otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
34 UE 4616 plakalı otomobil, Paşaköy Mahallesi Paşaköy Caddesi'nde 34 TV 8517 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobildeki 2 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Otomobil